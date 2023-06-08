HURŞİT BOZKURT

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ün eşi Neriman Gür (63) bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kene ısırmacı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neriman Gür, bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Merhumenin cenazesine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi partilerin temsilcileri, çevre illerin birlik başkanları ve oda başkanları, çok sayıda vatandaş ve merhumenin yakınları katıldı.

Merhumenin cenaze namazını ise İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı.