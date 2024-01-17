Cuma akşamı ikinci yarının ilk deplasman maçında Giresunspor ile karşılaşacak Çorum FK hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile tedbir amaçlı Masis dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam etti. Topla kısa süreli taktik çalışmanın ardından Tuzla maçında oynayanlar çalışmayı tamamlarken diğer futbolcular küçük sahada iki kaleli oyun formatında maç yaptılar. Kırmızı Siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Çorum FK Giresunspor hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Takım yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Giresun’a hareket edecek.