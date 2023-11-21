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1. Amatör Küme’de ilk iki haftayı kayıpsız geçerek liderlik koltuğuna oturan Gülabibeyspor Teknik Direktörü Zakir Ardahanlı çok zorlu bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ve hedefe giden yolda önemli bir engeli geride bıraktıklarını söyledi,

Maçın ilk yarısında şanssız bir golle geride tamamladıklarını ancak ikinci yarıda maçı çevirme başardıklarını belirterek ‘" Hafta sonu ligin güçlü takımlarından Mimar Sinan ile zorlu bir 90 dakika oynadık. Bu maçın son derece zor geçeceğini biliyorduk.

Hafta boyunca iyi çalıştığımız maçın ilk yarısını talihsiz bir golle 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda ise oyun üstünlüğünü ele geçirerek aradığımız golleri bulduk. 90 dakika sonunda gülen taraf olduğumuz için mutluyuz. Futbolcularımı maç boyunca ortaya koydukları performanstan ötürü kutluyorum.

Ancak bir şeyi çok net biliyoruz. Biz sadece 1 maç kazandık. Önümüzde bizi bekleyen çok daha zorlu maçlar olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda disiplinden ödün vermeden çalışacağız. Bizim nihai hedefimiz lig sonunda gülen taraf olmak. Ben bu futbolcu topluluğunun bunu başaracak güçte ve karakterde olduğuna inanıyorum.

Ayrıca bizlere her konuda destek olan Başta kulüp Başkanımız Hasan Belli ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile ana sponsorumuz Ahmet Namlı'ya da şahsım ve futbolcularım adına teşekkür ediyorum. Onların güvenini boşa çıkartmamak adına çok çalışacağımızın bilinmesini istiyorum " diye konuştu. Ardahanlı ayrıca, kendilerini destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.