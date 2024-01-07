Çorum Özel Hastanesi güçlü uzman hekim kadrosuna yeni bir ismi daha kattı. Çorum Özel Hastanesi, Nöroloji kadrosuna Uzm. Dr. Meryem İpek’i ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Nöroloji branşının hastane ve Çorum için önemli bir branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindik. Ve bu doğrultuda Nöroloji bölümü için Uzm. Dr. Meryem İpek’i kadromuza kazandırdık. 10 yıldır Çorum’da Çorum halkına Nöroloji Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dr. Meryem İpek’i halkımız çok seviyor ve tedavilerini çok başarılı buluyor” dedi.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz 23 farklı branşta, 36 uzman, 5 pratisyen hekim kadrosuyla, 130 yatak kapasitesiyle, 49 yataklı yoğun bakım üniteleriyle hizmet çeşitliliğini ve sağlık hizmeti kalitesini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir sağlık tesisi sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meryem İpek ise Çorum Özel Hastanesi’nde halka hizmet vermekten gurur duyacağını belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Meryem İpek, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini de söyledi.

MERYEM İPEK KİMDİR?

Uzm. Dr. Meryem İPEK 1980 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1998-2004 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp eğitimi aldı. 2009 Yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Nöroloji bölümünde ihtisasına başladı. 2014 yılında ihtisasını tamamladı. 2014-2023 yılları arasında Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. 2024 yılı itibariyle Çorum Özel Hastanesi kadrosuna dahil oldu. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Alanında oldukça deneyimli ve tedavileri başarılı olan Meryem İpek; baş ağrısı, baş dönmesi, beyin ve damar hastalıkları (inme), epilepsi, demans (alzheimer), hareket bozuklukları (parkinson), eeg-emg testleri, migren botoksu gibi tedavi ve işlemleri başarı ile uyguluyor. (Haber Merkezi)