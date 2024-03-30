Çorum'da yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla İl Nüfus Müdürlüğü bugün ve yarın açık olacak.

Çorum İl Nüfus Müdürlüğü ve 14 İlçe Nüfsu Müdürlüğü'nde seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için bugün ve yarın açık olacak ve işlemler randevusuz olarak yapılacak.

Ayrıca ilk defa oy kullanacak vatandaşların fotoğrafsız olan kimlikleri içinde geçici fotoğraflı kimlik belgesi verilecek.

Kimliği fotoğrafsız olan vatandaşların geçici kimlik belgesi alabilmeleri için anne, baba ya da kardeşlerden birinin yanında bulunması gerekecek.

Nüfus Müdürlüğü yarın 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.