Milli Eğitim Bakanlığı, okul güvenliğini artırmak için 30 bin okul bahçe görevlisi istihdam edecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki şiddet olaylarının ardından gündeme gelen uygulamada illere göre kontenjan dağılımı netleşti. Çorum’a ise 83 kişilik kontenjan ayrıldı.

Bahçe görevlileri, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yedi basamaklı güvenlik tedbirlerinin ilk aşamalarında görev yapacak. Okul giriş ve çıkışlarını gözetleyecek görevlilerin dedektör ve X-ray cihazlarını kullanması, riskli durumlarda teyakkuzda bulunması ve ilçe karakollarına ihbarda bulunması bekleniyor. Doğrudan müdahale yetkileri bulunmayacak; arama ve gözetleme faaliyetleri yürütecekler.

Başvuru takvimi yayımlandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube'ye giriş yapıp 'Toplum Yararına Programlar' menüsünden 'TYP Arama'yı seçecek. İkamet edilen il seçilerek ilanlar görüntülenebilecek; e-Devlet ve ALO 170 de kullanılabilecek.

Görevlilerin okulların açık olduğu yaklaşık 9 ay süreyle çalıştırılması, ücretlerinin ise asgari ücret seviyesinde ödenmesi planlanıyor.

Çorum’a ayrılan 83 kişilik kontenjan, çevre illerle kıyaslandığında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Nüfusu Çorum’dan daha düşük olan Amasya’ya 180, Çankırı’ya 104, Kırıkkale’ye 119, Yozgat’a ise 297 kontenjan ayrılması, dağılımın hangi kriterlere göre yapıldığı sorusunu gündeme getirdi.

Özellikle Çorum’un nüfus bakımından söz konusu illerin önemli bir bölümünden daha yüksek olmasına rağmen daha düşük kontenjan alması dikkat çekerken, okul ve öğrenci sayıları ile güvenlik ihtiyacının dağılımda hangi ölçüde dikkate alındığı merak konusu oldu.