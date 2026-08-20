Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yeni sezon müsabakaları öncesi hazırlık çalışmaları devam ederken, yetkililer incelemelerde bulunarak sporcularla bir araya geldi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yeni sezon müsabakalarının en yüksek standartlarda gerçekleştirilebilmesi amacıyla hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Spor Hizmetleri Müdürü ve Spor Şube Müdürü, salonda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek organizasyon süreçlerine ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundu.

İnceleme programı kapsamında, Yaz Spor Okulları bünyesinde voleybol ve dart branşlarında antrenmanlarını sürdüren öğrenciler ve antrenörlerle de bir araya gelindi. Yetkililer, gerçekleştirilen ziyarette çalışmalar hakkında bilgi alarak genç sporculara yeni sezonda başarı dileklerini iletti.