Ahlatcı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, altında yıl sonuna kadar yeni zirveler beklediklerini belirterek, ons altında 4 bin 600-4 bin 850 dolar, gram altında ise 7 bin 500 TL seviyelerinin görülebileceğini söyledi.

Ahlatcı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, küresel piyasalarda haftanın en önemli sürprizinin ABD Hazine tarafında yaşandığını belirterek, uzun vadeli tahvillere yönelik alım beklentisinin piyasalarda pozitif bir hava oluşturduğunu söyledi.

Erbaş, ABD ile İran arasındaki belirsizliğin ve petrol fiyatlarının 92 doların üzerindeki seyrinin risk unsuru olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

ALTINDA 4 BİN 550 DOLAR KRİTİK

Altının son yıllardaki güçlü yükselişinde para arzındaki genişleme, doların alım gücündeki düşüş, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının artan altın talebinin etkili olduğunu söyleyen Erbaş, tahvil faizlerindeki geri çekilme ve doların zayıflamasının da ons altını yeniden yukarı taşıdığını ifade etti.

Erbaş, ons altında 4 bin 550 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirterek, bu seviyenin aşılması halinde 4 bin 650-4 bin 850 dolar bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

YIL SONUNDA YENİ ZİRVE BEKLENTİSİ

Aşağı yönlü hareketlerde 4 bin 400 doların önemli bir destek seviyesi olduğuna işaret eden Erbaş, kısa vadede bant hareketlerinin devam edebileceğini belirtti.

Yıl sonuna doğru altında ilginin sürmesini beklediklerini dile getiren Erbaş, ons altında 4 bin 600-4 bin 850 dolar aralığında yeni zirvelerin görülebileceğini, gram altında ise 7 bin 500 TL seviyesinin yıl içinde ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyledi.

Erbaş, yatırımcıların sert fiyat hareketleri yerine geri çekilmeleri kademeli biriktirme fırsatı olarak değerlendirmesi ve altını portföylerde belirli oranda bulundurması gerektiğini ifade etti.