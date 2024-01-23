Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Laçin Karasoku Köyünde muhtar adayı olan Nurettin Dağlı, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

1989-2017 yılları arasında Jandarma Teşkilatında değişik kademelerinde görev yaptığını ve emekli olduktan sonra köyü olan Karasoku Köyüne yerleştiğini kaydeden Nurettin Dağlı, köyünün sorunlarının çözümü için Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlığa aday olduğunu belirtti.

Dağlı, muhtar seçildiği takdirde köyünün sorunlarının çözümü noktasında elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.