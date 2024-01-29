Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Çorum’un tanınan ve sevilen iş adamlarından Babacan Giyim sahiplerinden Nuri Körekoğlu (62) dün son yolculuğuna uğurlandı.
Nesrin Körekoğlu’nun eşi, Yakup Körekoğlu’nun kardeşi, İsmail Körekoğlu ve Merve Üstünel’in babası, Soner Üstünel’in kayınpederi, Ümit Körekoğlu’nun amcası, Mustafa Ertürk’ün dayısı olan Nuri Körekoğlu’nun cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.