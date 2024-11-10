Türkiye bir hafta arayla ikinci kuş gribi vakasıyla sarsıldı. Konya'nın ardından bir ilimizde daha kuş gribine rastlandı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir çiftlikte kuş gribi tespit edilince bölge karantinaya alındı.

TAVUKLAR ANİDEN TELEF OLDU, EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte 15 tavuk birkaç gün önce aniden telef oldu. İhbar üzerine alarma geçen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaşanan telef olayıyla ilgili inceleme başlattı.

KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde tavukların daha önce kuş gribi tespit edilen Konya’nın Çeltik İlçesi’nden getirildiği ortaya çıktı. Sivrihisar'da telef olan tavuklar üzerinde yapılan incelemelerde de kuş gribi tespit edildi.

5 MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

Sivrihisar Kaymakamlığı, Eskişehir Tarım Müdürlüğü, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tedbir çalışmaları çerçevesinde, kuş gribinin rastlandığı Sığırcık Mahallesi’nin ve 10 kilometre çevresinde bulunan 4 mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantinaya alınan 5 mahalledeki tavuk, horoz, ördek gibi kanatlı hayvanların sahiplerine ödeme yapılarak itlaf işleminin yapılacağı; itlaf edilen hayvanların kireçlenerek gömüleceği öğrenildi.