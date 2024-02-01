Pazar günü Başkent’te Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK bu maçın hazırlıklarını dün tesis sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlığı devam eden Masis dışında tüm futbolcular katıldılar.

Hafif ağrıları olan Thomas, Ozan Sol ve sakatlıktan yeni çıkan Atakan Cangöz takımdan ayrı olarak düz koşu yaptılar.

Atakan Cangöz’ün hafta sonu Ankara’da bir iğne olacağı ve önümüzdeki hafta içinden itibaren takımla birlikte çalışmalara beklendiği öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takım antrenmana ısınma hareketlerinin ardından iki ayrı takım halinde minyatür kale maç ile devam eden antrenmanda daha sonra yüklemeye yönelik şut çalışması yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta hücumda basit top kaybı yapmamaları ve doğru tercihlerde bulunmalarının önemine dikkat çekti,

Çalışmanın son bölümünde ise yarı sahada oyun formatında bir çalışma yaptıran teknik heyet takımın moral motivasyonunu en üst düzeye çekmeye çalıştığı söylendi.

Ahlatcı Çorum FK Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün saat 13.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.