Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yer alan Obruk Barajı, yaz-kış, gece-gündüz güzelliğini koruyor.

Soğuk ve sisli hava, Obruk Barajı’nın ihtişamına ayrı bir güzellik kattı.

Obruk Barajı'nı kaplayan sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Hava sıcaklığının düşmesi ile etkili olan sis, Obruk Barajı'nda mest eden görüntülere sahne oldu.

Çorum Merkez Eskiköy-Eşençay bölgesinde Obruk Barajı’nın güzellikleri dikkat çekiyor.

Doğal güzellikleri ile dikkat çeken ve turizm potansiyeli ile ön plana çıkan Obruk Barajı'nı kaplayan sis görenleri büyülüyor.