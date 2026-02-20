Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Çorum Ocak ayında 53 milyon dolarlık artışla ihracatını en fazla artıran 4’üncü il oldu.

Ocak 2026’da Türkiye genelinde 35 il ihracatını artırmayı başarırken, ülke toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi. Verilere göre toplam ihracat, yüzde 3,9’luk düşüşle 20 milyar 328 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Ocak ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olmuştur. 2026 yılı Ocak ayında 35 ilimizde ihracatımız artarken, toplam ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %3,9 oranında azalarak 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İLK 5’TE YER ALAN İLLER

İstanbul, 4 milyar 117 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, 2 milyar 546 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir, 1 milyar 795 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa, 1 milyar 388 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 950 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

EN ÇOK İHRACATINI ARTIRAN İLLER

Ankara, 179 milyon dolarlık artışla birinci il, Sakarya, 142 milyon dolarlık artışla ikinci il, Şırnak, 70 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Çorum, 53 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Samsun ise 47 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda.

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz.” (Haber Merkezi)