Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı 42 odanın başkanlık seçimleri 2026 yılının Ocak ayında başlayacak.

Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanlığı için resmi olarak adaylığını ilk açıklayan isim meslekte 35 yıllık deneyime sahip Bülent Başaran oldu.

"Kuaför Bülent" markasıyla uzun yıllardır hizmet veren Başaran, sektörde edindiği tecrübe ve bilgi birikimiyle mesleğin tüm dinamiklerine hakim olduğunu belirtti. Adaylık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, başarılı bir yönetici olabilmek için öncelikle mesleği iyi bilmek gerektiğini vurgulayan Başaran, sadece kuaför ve berberlerin değil, odaya bağlı diğer meslek gruplarının da sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade etti. "Yapılamayanları yapmak için yönetime talibiz" diyerek değişim vurgusu yaptı.

1990 yılından bu yana sektörde aktif olarak çalışan Başaran, uzun yıllardır çözülemeyen pek çok sorunun farkında olduğunu dile getirerek, meslektaşlarının taleplerine hızlı ve etkin çözümler sunmayı amaçladığını belirtti. Şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışıyla Çorum’daki kuaför, berber ve güzellik salonlarını daha ileriye taşımayı hedeflediğini vurgulayan Başaran, meslektaşlarının desteğini beklediğini söyledi.

Seçim sürecine henüz uzun bir zaman olmasına rağmen adaylığını açıklayan Başaran, "Bir olacağız, diri olacağız, birlikte olacağız" sloganıyla yola çıktığını ifade etti. Mevcut yönetime bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başaran, artık odanın yeni bir enerjiye ve değişime ihtiyacı olduğunu belirtti. Güçlü bir yönetim kadrosuyla hareket ederek sektördeki tüm sorunlara hızlı çözümler getireceklerini söyledi.

Başkanlık görevine seçildiği takdirde, meslektaşlarının hak ettiği değeri görmesi için çalışacaklarını vurgulayan Başaran, berberlik ve kuaförlüğün bir sanat olduğunu belirterek, bu sanatı en iyi noktalara taşımak istediklerini dile getirdi. Meslektaşları arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına bir oda lokali oluşturmayı planladıklarını ifade eden Başaran, kültürel ve sosyal etkinliklere önem vereceklerini, bayramlarda ve özel günlerde bir araya gelerek dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

"Her zaman üyelerimizin yanında olacağız" diyen Başaran, telefonunun 24 saat açık olacağını ve meslektaşlarının her zaman kendisine ulaşabileceğini belirterek, tüm üyeleri destek olmaya davet etti.