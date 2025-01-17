Gazetemiz köşe yazarı, Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı, devlet hakkı diyerek, hak geçmiş olabilir duygusuyla, bir maaşını hazineye bağışladı.

Deprem ve afetler konusunda yaptığı yerinde uyarı ve çalışmalarla, toplumun önemli bir kesiminin farkındalığına sağladığı katkıları ve kitaplaştırdığı çalışmalarıyla tanınan Mahir Odabaşı, sosyal medya paylaşımıyla devlet hakkı olgusuna önemli bir örneklik sergiledi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

DEVLET HAKKI ÖNEMLİ

Niyetlendiğim dönemdeki bir maaşımı bugün BEYTÜLMAL'E (Hazineye) bağışladım. Bilerek bilmeyerek 40 yıllık memuriyette (ömrümüz olursa devam şimdilik) mutlaka kağıt, kalem, fotokopi, elektrik, su, israf, mesai, çay çorba vb. üzerimize geçmiştir. Aile rızkımı devletten kazandım. Rabbim azı çoğa tebdil eylesin. Başta öğretmen çocuklarıma ve genç memurlara / işçilere de ilk günden itibaren bu noktada hassas olmalarını, üzerlerine hak geçirme noktasında biriktirme yapmamalarını özellikle tavsiye ederim. Devletten alacaklı olabilmek en büyük nimettir. İnananlar için kabre konulup baştaki ip bağı çözülünce ya 85 milyon hücum ederse vay halimize. Allah yardımcımız olsun. Rabbim biliyor paylaşım riya değil (zaten cüzi miktar ve cami - kurs hayrı değil) belki örnek alanlar olabilir temennisiyle. Çünkü güzellikler paylaşıldıkça ziyadeleşir.

(Devlet hakkı devlete verilmesi uygundur. Camiye vb. pek uygun olmaz - Diyanet /Alo 190)

Özel sektörde işçi tek patronla helalleşir (belki kolay) ama kamu çalışanı ve yetkili - etkili bilerek kılıfına uydurarak hak yiyen ahirette 85 milyonla cebelleşirmiş.

(bir Hoca vaazda demişti)

Çorum'da yaşlı amca maliyeye gelir. Zamanında devletten yemek ihalesi almış son bir kaç gün yemek verememiş ama parasını almış. Şimdi hesaplayıp iade eder. (veznedar)

Yapabilirken yapmak helalden haramı atmak, tam atamasak ta o yolda bir adım atmak.

Yoksa Allah korusun mezara girince kurtlar, dünyada gelinler, damatlar, evlatlar sevinir.

2003-2008 Eski il Milli Eğitim Müdürüm Abdürrahim Köksal Bey Öğretmenevinde program olunca arada ödediği faturayı çıkarır "beyler bu çay kahve yemek makbuzum" derdi. Suizanna sebep olmamak için."