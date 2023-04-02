Çorum Özel Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzman Opr. Dr. Şahatayi Şahin, Karpal Tünel Sendromu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Eskiden marangoz, kasap, demirci, temizlik ve el işi yapan kişilerin hastalığı olan karpal tünel sendromunun, günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak ofis çalışanlarının baş belası olduğunu ifade eden Opr. Dr. Şahatayi Şahin, “Eskiden daha çok kadınlarda ve el işi yapanlarda görülen bu hastalık teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde masa başı çalışanlarda daha sık görülmeye başlandı.” dedi.

Karpal tünel sendromunun, bir ya da her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellik gösteren hareket sırasında tutulan el parmaklarında, bazen de kola doğru yayılan ağrı ve uyuşukluğun arttığı bir durum olduğunu ve genellikle elin ortasında bulunan median sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterdiğini belirten Opr. Dr. Şahin, “Median sinir normal olarak baş parmağın iç taraf yüzeysel duyusunu, işaret parmağın, orta parmağın ve yüzük parmağın da duyusunu taşır. Bu sinir bileğimizde karpal tünel olarak bilinen küçük bir kanaldan geçerek dağılır. Bu yüzden hastalık da bu kanalın adı ile anılır.” dedi.

EL BİLEĞİNİ KULLANARAK ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA

Bu rahatsızlığın ilk başlangıç şeklinin özellikle kadınlarda hamur yoğurmak, elde çamaşır yıkamak, el işi yaparken veya bilgisayar tuşlarına basarken yani el bileğini kullanarak yapılan hareketli işlerde uyuşukluğun meydana gelmesi ve özellikle ilk üç parmakta elektrik çarpar gibi bir elektriklenmenin hissedilmesi olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Şahin, "Karpal Tünel Sendromu'nda hastalar genellikle geceleri ağrıların artmasından ve yanma tarzı bir acının kişiyi uykudan uyandıracak kadar fazla olmasından şikâyet ederler. Tabi ki bu durum hastalığın ilerlemesi ile doğru orantılı olarak farklılık arz eder.” şeklinde konuştu.

Özellikle gençler ve çocuklarda, akıllı telefon kullanım sürelerinin sınırlandırılması hastalıktan korunmak için temel bir başlangıç olabileceğini belirten Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

TEDAVİ EDİLMEZSE…

“Karpal tünel hastalığının bulunduğu evreye göre farklı tedavi seçimleri var fakat tedavi edilmezse geri dönüşsüz el fonksiyon kayıplarına yol açabilir. Hastalığın tedavi edilmeden önce hangi evrede olduğunun anlaşılması gerekir. Bunun için yapılması gereken EMG testidir. Bu test ile hastalık yüzde 90 olarak teşhis edilmektedir. Çok erken evre hastalıklarda EMG ile tespit bazen yapılamayabilir. Bu durumda eğer hastalıktan şüpheleniyorsa 1-6 ay arasında testin tekrarlanması tanının konmasına yardımcı olur. Hastalar ameliyat sonrası 10 gün ile 3 hafta arasında normal hayatlarına dönebilirler. Hastalığın tam iyileşmesi sinirdeki harabiyet miktarına bağlı olarak 6 ay – 2 yıl arasındadır.” (Haber Merkezi)