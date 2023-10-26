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Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, yurt binasında bulunan asansör fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla kaebin arasına sıkıştı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ertaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kız öğrencinin ailesine de acı haberin verildiği öğrenildi.

İHMAL Mİ VAR? GÜVENLİKLER "BİNMEYİN" DEMİŞ!

Yurttaki güvenlik görevlilerinin kendilerine "asansörlere binmeyin" diye uyarıda bulunduğunu belirten Melek, "Geçtiğimiz hafta asansör bir anda bir kat boşa düştü. Çok korktuk. Sonra servis falan geldi baktı. Ama güvenlikler bize 'Servis geldi baktı ama siz yine de pek güvenmeyin ne olur ne olmaz kullanmayın asansörü' dedi. Bu dediğim örnek B Blok'ta yaşandı. Birçok öğrenci buna şahittir" dedi..

Bir asansörün kapsının hiç kapanmadığını ifade eden öğrenciler "Burada, B Blok'taki iki asasörden birinin kapısı hiç kapanmıyordu mesela. Biz hep aynı asansörü kullanıyoruz o yüzden, kapısı kapanmayana binmemeye çalışıyoruz. C Blok'taki asansörler de öyle. Bakımları iyi yapılmıyor herhalde, sürekli arıza çıkarıyordu. Öyle asansörde kalmaya, kapının açılmamasına ya da kapanmamasına alıştı herkes. Bu felaket yaşanmasa böyle devam ederdi, uzun zamandır böyle çünkü" diye anlatıyor yaşadıkları sorunları.

VALİ CANBOLAT: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan açıklama geldi. Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma açıldığını belirten Vali Canbolat, "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO EYLEMİ

Öte yandan olayın duyulmasının ardından kız ve erkek öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yurt önünde toplanan öğrencileri bölgeye gelen görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası çok sayıda güvenlik gücünün de önlem aldığı görüldü.

İHA, AA