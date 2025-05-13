Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. Genç Ar-Ge Çorum Robofest 15 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Robotlar sahneye çıkıyor, teknolojinin kodları Çorum’da yazılıyor” sloganıyla yapılan festivalde

geleceği kodlayan gençlerin bu büyük yarışmada hünerlerini sergileyecekleri ve teknolojiye yön veren ellerin, hayallerini robota dönüştürecekleri belirtildi.

1. Genç Ar-Ge Çorum RoboFest Robot Yarışmasına 21 danışman öğretmenin gözetiminde 16 okuldan 110 öğrenci 62 takım halinde 44 robot ile katılacak.

Yarışma, 4 farklı kategoride 15 Mayıs 2025 Perşembe günü Atatürk Spor Salonunda 09.30 - 17.00 saatleri arasında yapılacak.