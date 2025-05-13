Eğitim Sen Müzik Topluluğunun hazırladığı konser 17 -18 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

Konser programı ile ilgili açıklama yapan Eğitim Sen Şube Eğitim Sekreteri Dilek Ardık, “Her yıl büyük bir coşkuyla beklenen ve geleneksel hale gelen sendika üyelerimizden oluşan Eğitim Sen Müzik Topluluğunun hazırladığı konser bu yıl 17 -18 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sanatın birleştirici gücüne inanan herkesi Eğitim Sen Çorum Şube Müzik Topluluğunun hazırladığı konserimize bekliyoruz” dedi.