Çorum'un Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde, öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde camilerde bakım ve onarım yapıp vatandaşların, tansiyon ve nabızlarını ölçtü.

Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirdikleri "Sağlık Var, Umut Var" projesi çerçevesine mahalle muhtarlıklarıyla iş birliği yaptı.

Proje çerçevesinde, öğrenciler ve öğretmenler, vatandaşların evlerini ziyaret ederek tansiyon, nabız ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirdi. Ayrıca, ilçede sağlık okuryazarlığı konusunda bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturuldu.

Yapılan çalışmalardan bir diğeri ise camilerdeki eksiklik, bakım ve onarımı oldu. Bu çerçevede, Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ramazan ayı sebebiyle ilçedeki camilerde bakım çalışmalarını üstlendi. Öğrenciler, "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayında, camilerde bakım ve onarım yaptı.