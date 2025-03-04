Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, MÜSİAD ve Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerine İŞKUR hizmetleri ve teşvikleri anlatıldı.

Teknokent Konferans Salonunda yapılan programda İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından sunulan istihdam politikaları, teşvik ve projeler hakkında bilgiler verilerek 2025 yılından itibaren İŞKUR tarafından uygulanan nitelikli iş gücü yetiştirme programı (NİYEP), işverenlere işçi temininde kolaylık sağlayan Aday Havuz sistemi, İŞKUR-TOBB arasında imzalanan Kadın İstihdamı İş birliği Protokolü (Her Meslekte Kadın Eli Projesi) ile İşbaşı Eğitim Programında (İEP) yapılan yönetmelik değişiklikleri hakkında işverenlere bilgiler verildi.

İŞKUR personelleri tarafından işverenlerin istihdam ve teşviklere yönelik soruları cevaplandırılarak, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından iş yerleri ziyaretlerinde güncellenen programlar hakkında bilgilendirmeler yapılacağı da belirtildi.

Toplantı, dijital ortama açılan İŞKUR portalının kullanımı hakkında işverenlere bilgi verilmesinin ardından sona erdi.

