İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, tadilat çalışmaları devam eden İskilip Öğretmenevi inşaatında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Polat, tadilat çalışmaları devam eden İskilip Öğretmenevinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu ve Öğretmenevi Müdürü İsmail Akman'dan bilgi aldı.
Tadilat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
Polat, Öğretmenevi tadilatına verdiği destekten ötürü Eski AYM Başkan V. Yargıtay Üyesi Hasan Tahsin Gökcan'a teşekkür etti.
Muhabir: Yüksel Basar