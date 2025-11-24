Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, protokol üyeleriyle birlikte Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “24 Kasım Öğretmenler Günü” konulu karma resim sergisini ziyaret etti.

Çorum Devlet Tiyatrosu fuaye alanında açılan sergide öğrencilerin öğretmenlere özel olarak hazırladığı çalışmalar yer aldı.

Sergi ziyareti, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Çalgan, öğrencilerin hazırladığı eserleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve gençleri emekleri için tebrik etti.