Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü sevgi ve içtenlikle kutladığını belirtti.

Mesajında öğretmenliğin, dünyadaki en onurlu mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu ifade eden MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, öğretmenliğin, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olduğunun altını çizerek, öğretmenlerin insanlık için doğru ve kazançlı yatırımlar olduğunu söyledi.

Çıplak, öğretmenlerin çocuklara vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisi aşılayarak, onlara hak, adalet, sevgi ve saygı gibi yüce değerleri kazandırdığını belirtti.

Öğretmenlerin sadece Öğretmenler Günü'nde değil, her zaman saygı ve sevgiyi hak ettiklerini ifade eden Çıplak, tüm öğretmenlere gerekli değerin verilmesinin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Mesajında ayrıca, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, emekli öğretmenlere sağlıklı bir yaşam, ebediyete intikal eden öğretmenlere ise rahmet ve minnetle anıldığını belirten Çıplak, bu özel günde, fedakâr ve özverili bir şekilde eğitim veren tüm öğretmenlere teşekkür ederken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğitimin en iyi şekilde verilmesi için çaba gösteren öğretmenlere olan minnettarlığını yineledi. (Haber Merkezi)