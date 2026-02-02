Arca Çorum FK’nın devre arasında Vanspor'a gönderdiği Oğulcan Çağlayan, bu hafta Cumartesi günü oynanacak Vanspor-Çorum FK maçında forma giyemeyecek.

Ligde bu hafta Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden Vanspor'da Oğulcan Çağlayan sarı kart görerek, Çorum maçında cezalı duruma düştü.

Maçta ayrıca kırmızı kart gören Vanspor'un forveti İvan Cedric de cezası nedeniyle Çorum FK maçında sahada olamayacak.

Gelişim’de bir beraberlik bir mağlubiyet
7 Şubat Cumartesi günü, 24.hafta maçında konuk olacağı Vanspor, deplasmanda Bandırmaspor’a 2-0 yenildiği maçta çok önemli iki futbolcusunu da kaybetti.

Muhabir: Yüksel Basar