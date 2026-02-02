Arca Çorum FK’nın devre arasında Vanspor'a gönderdiği Oğulcan Çağlayan, bu hafta Cumartesi günü oynanacak Vanspor-Çorum FK maçında forma giyemeyecek.

Ligde bu hafta Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden Vanspor'da Oğulcan Çağlayan sarı kart görerek, Çorum maçında cezalı duruma düştü.

Maçta ayrıca kırmızı kart gören Vanspor'un forveti İvan Cedric de cezası nedeniyle Çorum FK maçında sahada olamayacak.

7 Şubat Cumartesi günü, 24.hafta maçında konuk olacağı Vanspor, deplasmanda Bandırmaspor’a 2-0 yenildiği maçta çok önemli iki futbolcusunu da kaybetti.