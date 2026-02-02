Bu sezon başında Çorum FK'dan Bursaspor'a transfer olan Tunahan Ergül, 1.Lig ekiplerinden Sarıyer ile anlaştı.

26 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Sarıyer olması bekleniyor.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tunahan Ergül’ün bugün yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağını ifade ederek ayrılığı doğruladı.

Tunahan Ergül, Bursaspor formasıyla 20’si lig, 3’ü kupa olmak üzere toplam 23 karşılaşmada görev yaptı.

1266 dakika sahada kalan futbolcu, bu süreçte 1 asistlik katkı sağladı.