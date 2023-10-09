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Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın yılın en başarılı kulüp başkanı ödülünü alacak.

16. Kırıkkalegücü Ulusal Spor Ödüllerini alacak isimler açıklandı.

Kırıkkalegücüspor kulübü tarafından bu 16.sı düzenlerecek ödül töreninde Yılın Kulüp Başkanı ödülüne Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ödüle layık görüldü. 14 Kasım salı günü saat 18’de İl Müftülüğü Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende 19 farklı kategoride ödül verilecek.

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Cengiz Ergün. Yılın İl Belediye Başkanları Elazığ Şahin Şerifoğlu, Kütahya Prof Dr. Alim Işık. Yılın İlçe Belediye Başkanları Nazilli Kürşat Engin Özcan, Merzifon Alp Kargı, Develi Mehmet Cabbar.

Yılın Federasyon Başkanı Ersan Ercan Bilardo Federasyonu. Yılın yöneticisi Bahattin Akyön Bisiklet Federasyonu As Başkanı. Örnek Davranış ödülü, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve antrenör Gökhan Zan. Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: Hakan Urhan Denizli Genç İşadamları Derneği Başkanı. Yılın Sporcuları: Güreşçi Beytullah Sarı, Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek.

Yılın Spor Yöneticisi Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ercan Yıldız. Yılın Basketbol Antrenörü: Azerbaycan U 16 milli takım antrenörü Evren Alkaya, Yılın Futbol Yorumcusu Koza TV’den Serkan Şenyürek ve Ergün Kara. YılınErkek spor spikeri TRTspor’dan Necati Telli,. Kadın spikeri TRTspor’dan Dile Özerdem, Yılın Spor Programı TİVİ6’dan Nurgül Çetak ve TV 41’den Selim Eryılmaz.

Yılın Futbol proframı Kanal 58’den Ali Yavuz ve Mustafa Ateş, Kanal S’dan Selamet Atlı, Orhan Köksal ve Yücel Çolak, Kon TV’den Mustafa Durmuş. YılınTV Spor Müdürü Fırat TV’den Coşkun Kamaç, 25. Yıl Özel Onur Ödülü TRTspor’dan Murat Ekrem Çimen’e verilecek.

Kırıkkalegücü Spor Kulübü’nün kuruluş amacının gençlere sporu sevdirmek olduğunu dile getiren başkan Gündüz, “Elimizde bulunan imkanlar doğrultusunda spor alanında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Kulübümüz kurulduğu ve ödül törenimizi gerçekleştirdiğimiz günden itibaren bugüne kadar yaklaşık 500 kişiye ödül vererek onurlandırdık. Kırıkkale halkının bu ödül törenine sahip çıkmasını bekliyor ve herkesi şimdiden ödül törenimize davet ediyorum” dedi.