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HALİL ÖZTÜRK

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Sakaryaspor galibiyeti sonrası kulübün resmi hesabından açıklamalarda bulundu. Kulübün belirli bir kesim tarafından yıpratılmaya çalışıldığını belirten Başkan Oğuzhan Yalçın, “iyi oynamıyorlar” diye eleştirenlere tepki gösterirken, yalnız bırakmayan taraftarlara ise teşekkür etti.

“Şahsım ve şahsım üzerinden kulübümüze zarar vermeye çalışılmaktadır” diyen Yalçın, gelinen süreçte inanılmaz derecede yorulduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz 1. Lig’de geride kalan 6 haftada topladığımız 12 puanın ligin özellikle bundan sonraki sürecinde önemli bir unsur olacağını net olarak söyleyebilirim.

Ligin en yeni takımı olmamız rağmen, geldiğimiz nokta hiçte yabana atılmayacak bir konumdadır. Puan cetvelinde şuan itibariyle bulunduğumuz sıralama benim açımdan pek bir şey ifade etmiyor. Hangi şartta olursa olsun “Çorum” isminin geçtiği yerde mutlaka bir hedef vardır ve bu hedefe ulaşmak için de sabır ve anlayış gerekmektedir.

Ancak, üzülerek görüyorum ki; takımımız bu anlayıştan uzak ve amacı üzüm yemek olmayan belirli bir kesim tarafından ısrarla yıpratılmak istenmekte, şahsıma ve şahsım üzerinden kulübümüze zarar vermeye çalışılmaktadır.

Gerek yönetimimiz gerek teknik heyetimiz gerekse sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımız bu takımı en üst noktalara getirmek adına büyük bir mücadele vermektedir. Ancak, ne hikmetse “iyi oynamıyoruz” sözleriyle vurgu yapılıyor, verilen bunca emekler görmezden geliniyor.

Elbette ki bizler de herkesin arzu ettiği çok iyi futbolu görmek isteriz fakat futbol bir sonuç oyunuysa bu geçiş sürecinde alınan 12 puanın da çok önem arz ettiğinin bilinmesinde fayda var.

Tribünde 15 bin kişilik statta 5000 kişiye oynayan bir takımın özellikle sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalmasını iyi niyetli bakış açısı olarak göremiyorum. Yendiğimiz maçta dahi bu kadar ağır eleştiri alıyorsak, bundan sonra alınması muhtemel mağlubiyetlerde üzerimize kurulacak baskıyı tahmin bile edemiyorum.

Bütün bunların yanında bizi tribüne gelerek yalnız bırakmayan, Çorum dışında yaşayan ama kalpleri takımları için atan, hatta yüzlerce km ötede maça gelemeyecek olsa da bilet alıp kulüplerine katkı sağlayan tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz sezon halis bir niyet ve akıbetimizin de hayır olması düşüncesi ile yola çıktık. Yüce Rabbim bize Çorum tarihinde olmayan bir başarıyı yaşama ve yaşatma mutluluğunu nasip etti. Ama gelinen süreçte inanılmaz derecede yoruldum. Çorum halkının gurur duyacağı bir takım oluşturma adına aylarca uğraş verdik. Hala da aynı tempoda ben ve yönetimim bir şeyler yapabilmenin gayreti içerisindeyiz. Mücadelemiz sonuna kadar memleketimiz için devam edecektir.”