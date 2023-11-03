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Ahlatcı Çorum FK’da Onursal Başkan Muhsin Dere’nin ‘Biz bu sene en az play-off oynayacağız açıklamasının ardından Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın sosyal medya paylaşımı büyük heyecan oluşturdu.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen sezon şampiyonluğun garantilediğinde Ispartaspor maçında çekilen videoyu paylaştı ve notunda ise ‘Yeniden başlayam mı? Tarih yazmakla bitmez. Bütün memleket tek yürek’ ifadelerini kullandı

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu paylaştığı video takımdaki tüm futbolcular tarafından farklı notlarla sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve taraftarlar Keçiörengücü maçına davet edildi.

Onursal Başkan Muhsin Dere ve Kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın’ın aynı hafta içinde yaptığı bu paylaşımlar kırmızı siyahlı camiaya moral oldu.