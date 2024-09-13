2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Oğuzlar Belediyespor, 5 futbolcu birden imza attırdı.

13 Ekim'de başlayacak olan 2.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Oğuzlar Belediyespor, iç transferde kaleci Murat Kızılkaya ile yeniden anlaşırken, dış transferde ise Kargıserispor'dan 24 yaşındaki stoper Abdülkerim Özer, Osmancıkgücü'nden 21 yaşındaki orta saha-kanat oyuncusu Şafak Bilgili, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emrah Temir ve 23 yaşındaki golcü futbolcu Emre Çalışkan'ı kadrosuna kattı.

