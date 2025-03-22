Oğuzlar’da, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.
Sergi ile down sendromlu bireylerin hayatlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı.
Oğuzlar Ortaokulunda gerçekleşen serginin açılışını Kaymakam Tayfun Yılmaz yaptı.
‘Farklılıklar zıtlık değil, zenginliktir’ temasının işlendiği sergide açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek, öğrencilerden ürünler hakkında bilgiler aldılar.
Sergi açılışına İlçe Jandarma Komutanı J. Asb.Kd.Bçvş. Murat Okur, Emniyet Amiri Osman Esad Çelik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Bozkuş, Okul Müdürü Ahmet Gümüş, daire amirleri, öğrenci velileri, okul idareci ve öğretmenleri katıldı.