Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet eden Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 6 personel alımı yapacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), yeni personel alımı ilanını yayımladı.

Ajans, 2025 yılı içerisinde 5 Uzman Personel ve 1 Destek Personeli (Büro Görevlisi) alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak olup 4 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvuru Detayları Belli Oldu

Resmî ilana göre başvurular, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Elden veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılacak adayların listesi 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Sınav, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası’nda (Samsun – Tekkeköy) gerçekleştirilecek.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

OKA, 2025 yılı kapsamında toplamda 6 personel istihdam edecek. Kadro dağılımı ise şu şekilde olacak:

5 Uzman Personel

1 Destek Personeli (Büro Görevlisi)

Ajansın merkezi Samsun’da olup, Amasya, Çorum ve Tokat illeri de görev alanına dahil olacak. Ataması yapılacak personeller, bu illerden herhangi birinde görevlendirilebilecek.

Genel Başvuru Şartları

Adayların başvuruda bulunabilmesi için aşağıdaki genel niteliklere sahip olması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Devletin güvenliğine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Uzman Personel Alımı Şartları

KPSS ile Başvuru Yapacaklar İçin:

2024 veya 2025 KPSS sınavından en az 80 puan almak,

almak, Yükseköğretim kurumlarının Tablo 1’de belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak,

Son 5 yıl içinde YDS (İngilizce) sınavından C düzeyi veya eşdeğer yabancı dil belgesine sahip olmak.

KPSS’siz (Deneyimli) Başvuru Yapacaklar İçin:

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerden mezun olmak,

Kamu veya özel sektörde en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak ,

, Son 5 yıl içinde İngilizce YDS (C) düzeyi veya denk bir belgeye sahip olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

Alım Yapılacak Bölümler:

Şehir ve Bölge Planlama

Çevre, Endüstri, İnşaat, Makine, Bilişim, Yazılım Mühendisliği

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Finans, Bankacılık

Toplamda 5 uzman personel bu alanlardan istihdam edilecek.

Destek Personeli (Büro Görevlisi) Şartları

Ajans bünyesinde istihdam edilecek destek personelinin, aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

2024 veya 2025 KPSS sınavından en az 70 puan almış olmak,

almış olmak, Tablo 2’de belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak,

Ofis ortamında çalışmaya uygun sağlık raporuna sahip olmak.

Tercih Sebepleri:

YDS’den en az 50 puan almak,

Yüksek lisans mezunu olmak,

Mali tablolar, muhasebe ve ihale mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,

En az “B” sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olmak.

Sınav ve Değerlendirme Süreci

Adaylar, Sözlü Yarışma Sınavına alınacak. Değerlendirme sürecinde adayların KPSS puanı, yabancı dil bilgisi, yüksek lisans, doktora ve ikinci yabancı dil gibi kriterleri dikkate alınacak.

Uzman Personel Değerlendirme Kriterleri:

KPSS puanı veya iş tecrübesi: %55

YDS puanı: %35

Yüksek Lisans: %2

Doktora: %4

İkinci yabancı dil: %4

Destek Personeli Değerlendirme Kriterleri:

KPSS puanı: %90

Yüksek lisans: %10

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 15 Kasım – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Posta veya elden başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında adayların mezuniyet belgeleri, özgeçmişi, adli sicil kaydı, askerlik belgesi ve yabancı dil belgelerini sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.