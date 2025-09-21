UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

3 YILDIZ İSME KESİK

Okan Buruk, Frankfurt maçında beklentileri karşılayamayan 3 ismi Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Konyaspor maçında yedeğe çekecek. Bu isimlerden ilkinin Leroy Sane olduğu öğrenildi. Transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Sane'nin önümüzdeki maç kesik yiyeceği belirtildi.

EREN VE SALLAI DE YEDEĞE

Galatasaray'da bir diğer kesik yiyen oyuncular ise Eren Elmalı ve Roland Sallai olacak. Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakcı'yı yeniden 11'e dahil edeceği, Singo'yu sağ beke çekip Sallai'yi hamle oyuncusu olarak kullanacağı ayrıca Eren Elmalı'nın yerine de Ismael Jakobs'a görev vereceği ifade edildi.

MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

Galatasaray'ın Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı maç 22 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.