Türk siyasetinin ünlü isimlerinden Oktay Vural, İYİ Parti’nin seçim çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Çorum’a geliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, 15 Mart 2024 Cuma günü Çorum’da olacak.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, saat 11.00’da Alaca İlçesi’ni ziyaret edecek.

Alaca Belediye Başkan Adayı Emel Ayduğan ile birlikte esnafı ziyaret edecek olan Vural, İlçe Başkanlığını da ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek.

Vural, saat 15.30’da ise, Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ile birlikte Çorum esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyecek.