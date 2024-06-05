Çorum’da Okul Müdürü Hacı Ömer Atılgan, Irak uyruklu iki kişi tarafından zincirlerle darp edildi.

Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, Okul Müdürü Atılgan, rahatsızlık geçiren öğrencisini ambulans çağırarak hastaneye gönderdi.

Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, fenalaşan öğrencinin babası ve yanındaki kişi tarafından zincirle darp edildi.

Atılgan ve Öztürk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.