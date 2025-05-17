Okul sporlarının sezonun son yarışmaları Çocuk Şenliği ile sona erdi.

Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ikinci sınıflarda yağ satarım, üçüncü sınıflarda mendil kapmaca dördüncü sınıflarda ise yakar top yarışmalarında mücadele etti.

İkinci sınıflar yağ satarım ve 3. sınıflar mendil kapmacada Yunus Emre İlkokulu dördüncü sınıflar Yakartop da ise Osmancık Akşemsettik İlkokulu birinciliği kazandı.

Nazmi Avluca sahasında üç gün süren çocuk şenliğine sporcular kadar velilerde yoğun ilgi gösterdiler. Çocuklarının sevincini ve heyecanına ortak olan veliler onlarla birlikte sevindiler ve kaybedenler ise teselli ettiler.

Yağ Satarım Bal satarım ve mendil kapmaca oyunlarında 27 kaleli yakan topta 28 okul müücadele etti. Merkezden 26 okul katılırken ilçelerden beş okul öğrencisi şenliğe katıldı.

Yağ Satarım’ı 324, mendil kapmaya 378 ve kaleli yakan topa 336 olmak üzere toplam 1031 öğrenci şenlikte eğlendi.

2. Sınıflar Yağ Satarım Bal Satarım yarışmalarında da 29 okul mücadele etti. Yunus Emre İlkokulu bu kategoride de finale yükseldi ve final maçında Atatürk İlkokulunu yenerek birincilik kupasının sahibi oldu.

Atatürk İlokulu ikinci olurken Fatih Sultan Mehmet İlkokulu üçüncü 19 Mayıs İlkokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

3. Sınıflar Mendil Kapmaca oyunlarında birinciliği Yunus Emre İlkokulu kazandı.

29 okulun mücadele ettiği mendil kapmaca oyunlarında elemeler sonunda final maçına Yunus Emre İlkokulu ile Yavuz Sultan Selim ilkokulu karşılaştı.

Finalde rakibini yenen Yunus Emre İlkokulu birinci olurken Yavuz Sultan Selim ise ikinci oldu. Osmancık Osmangazi İlkokulu üçüncülük kupasının sahibi olunker Ziya Gökalp İlkokulu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

4. Sınıflar Yakartop müsabakalarında da 29 okul mücadele etti. Yapılan eleme maçları sonunda inale Osmancık Akşemsettin İlkokulu ile Albayrak İlkokulu çıktı. Final maçını kazanan Osmancık birincilik ödülünün sahibi olurken Albayrak İlkokulu ise ikinci oldu. Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu üçüncülük kupasını alırken Yavuz Sultan Selim İlkokumu ise dördüncü oldu.