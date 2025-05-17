Özel Sporcular Atletizm İl birinciliği Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu sahasında yapıldı.

Değişik kategorilerde yapılan yarışmalarda Özel Sporcular kıyasıya yarıştılar. Yapılan yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler U 20 Uzun Atlama’da Anadolu özel Sporcular kulübünden Erkan Kürşan Çakır 6,10’lum derecesi ile birinci Murat Boz ise 6.00 metrelik derecesi ile ikinci oldu.

Erkekler gülle atmadaDown Sendromda Ahmet Aydın 4.60’lık derecesi ile birinci oldu.

Mental’de ise Aile ve Sosyal Hizmetlerspor kulübünden Hasan Kılıç birinci oldu.

U 18 erkekler gülle atma Mental’de Anadolu Özel Sporcularspor kulübünden Baran Kelten 5.75’lik atışı ile birinci oldu.

Büyük Kadınlar Mental’da Aile ve Sosyal Hizmetlerspor kulübünden Yasemin Sarı 4.90 ile birinci aynı kulüpten Ebru Yayla 4.60’lık derecesi ile ikinci oldu.

Fadile Güler üçüncü olurken Havane Bacak ise dördüncü oldu. Küçük kadınlar otistikte Asya Taşkıran 2.20’lik derecesi ile birinci oldu.

Cirit atma büyüklerde Zübeyde Hanım Özel Eğitimspor kulübünden Enes Borucu birinci büyük kadınlarda ise aynı kulüpten Elif Demircan birinciliği kazandı. Büyük kadınlar Mental’de ise Ebru Yayla birincilik ödülünün sahibi oldu. Küçük kadınlar Ciritte ise Asya Taşkıran birinci oldu.

Yarışmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.