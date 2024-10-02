Okul Sporlarında 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi spor faaliyetleri açılıy töreni dün yapıldı. Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Çorum Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Milli Eğitim Okul Sporları Şube Müdürü Murat Yavan, Gençlik Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunması işe başlayan toplantı Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’in günün önemini içeren konuşmaları ile devam etti. Toplantı Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay’ın sunumu ile geçtiğimiz yıl yapılan faaliyetler ve elde edilen başarılar slayt gösterisi eşliğinde anlatıldı.

Toplantının son bölümünde ise yeni dönemde yapılacak olan faaliyetler, yarışmalar ve turnuvalar ele alındı. İl Temsilcisi Mustafa Türkay toplantıda daha sonra yeni dönemde Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeler ve değişiklikler hakkında bilgiler verdi. İl Temsilcisi Türkay Beden Eğitim Öğretmenlerinden katılacakları branş başvurularında dikkatli olmalarını ve katıldıktan sonra çekilmelerinin büyük sıkıntıya neden olduğunu belirttti. Toplantının son bölümünde ise öğretmenlerin soruları cevaplandı.