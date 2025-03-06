Dodurga ilçesinde Deprem Haftası dolayısıyla okullarda deprem tatbikatı yapıldığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Mustafa Kemal İlkokulu, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda saat 11.00'de siren çaldı.

Öğrenciler sirenle birlikte sınıflarında önce çök, kapan, tutun hareketini yaptı, ardından öğretmenleri gözetiminde binalardan tahliye edildi.

Senaryo gereği acil toplanma bölgelerinde toplanan öğrencilere, deprem esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.