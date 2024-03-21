Okul Sporları Cimnastik İl birinciliğinde minikler, yıldızlar ve genç kızlarda madalyalar sahiplerini buldu. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ikinci gün yarışları sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

Minikler B Kız Ferdi: 1. Nihan Şabanoılu (Özel Çorum Pınar Koleji), 2. Defne Gül (Şehit Onur Bakbak İlkokulu), 3. Öykü Yıldırım (Bahçelievler İlkokulu), 4. Deniz Demircioğlu (Özel Çorum Bilgi Koleji). Minikler B Erkek Ferdi: 1. Kutay Mete Biçer (Adnan Menderes İlkokulu), 2. Ozan Emir Tüzün (Şehit Onur Bakbak İlkokulu), 3. Cemal Erkin Bakar (TED Koleji), 4. Emir Aygün (Mevlana İlkokulu).

Artistik Cimnastik Minik B Kız: 1. Şehit Onur Bakbak İlkokulu, 2. Bahçelievler, 3. İsmail Kakaç, 4. Fatih Sultan Mehmet. Artistik Cimnastik Minik B Erkek: 1. Merkez Atatürk, 2. Dodurga Mustafa Kemal.

Minikler Takım dışı Ferdi: 1, Deniz Sivrikaya, 2. Mahir Altın, 3. Beren Erdem, 4. Melis Acar (Bahçelievler). Yıldızlar akım: 1. Özel Pınar Koleji Ortaokulu). Yıldızlar Kız Ferdi: 1. Duru Özçiftçi (Özel Pınar Koleji), 2. Nehir Belis Kuzu (Özel Pınar Koleji), 3. Edanur Tırlak (Bahçelievler Salim Akaydın), 4. Mira Yıldırım Özel Çorum Bahçeşehir Ortaokulu).

Genç Kızlar takımda Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi rakipsiz olarak birinci. Genç kızlar ferdi de: 1. İlke Erk (İnönü Anadolu Lisesi), 2. Ezgi Feryel Aslan (Spor Lisesi), 3. Zülal Kuş (Şehit Abdullah Tayyip Oçok Anadolu Lisesi), 4. Şükran Mine Ertan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi).