Okullarda ikinci dönem, 2–6 Şubat haftasında uygulanacak özel çalışmalarla başlayacak.

Etkinlikler 81 ili kapsayacak şekilde planlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine tüm okullarda bayrak sevgisini, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlanacağını duyurdu.

Bakanlık, resmi ve özel tüm okul ve kurumları kapsayan uygulamaların 2-6 Şubat haftasında hayata geçirileceğini açıkladı.

81 ile resmi yazı gönderildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin başlangıcında gerçekleştirilecek çalışmalar, 81 ile gönderilen ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasını taşıyan resmi yazı doğrultusunda planlandı. Yazıda, Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi anlamının öğrencilere aktarılmasına özel önem verilmesi istendi.

Bu kapsamda tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek.

Okullar Türk bayraklarıyla donatılacak

Uygulama çerçevesinde okul binaları Türk bayraklarıyla süslenecek. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde; resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları, sergiler, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.



