Şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Bakan Tekin, açık kapı bırakarak topu öğrencilere, öğretmenlere ve velilere attı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin'e okullarda ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

GÖZLER OLUŞTURULACAK RAPORDA

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÖLGESEL OLARAK UYGULANABİLİR"

Uygulamanın Türkiye çapında değil bölgesel olabileceğini belirten Bakan Tekin, "Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.