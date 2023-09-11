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Çorum’da 90 bin öğrenci ve 7298 öğretmen dün ders başı yaptı.

2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılının açılış töreni Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.

Törene Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda yeni ders yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı uğurlu olması dilekleri iletildi.