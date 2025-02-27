Okul Sporları Küçükler Judo il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Mahmut Atalay Judo Salonu’nda yapılan il birinciliğinde merkez okullarından 15 erkek 14 bayan toplam 29 sporcu katıldı.

Erkeklerde 8 bayanlarda ise on okuldan sporucuların mücadele ettiği il birinciliği sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Bayburt’ta 24-25 Mart tarihlerinde yapılacak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

ERKEKLER: 30 kilo: 1. Serhat Orhan (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu), 2. Emir Akınalp (Salim Akaydın Ortaokulu), 3. Hüseyin Emir Öztürk (23 Nisan Ortaokulu). 34 kilo: 1. ünal Kabak (Dr, Sadık Ahmet), 2. Polat Ali Kızılkaya (Dumlupınar), 3. Mehmet Efe Ecer (Ömer Kömürcü Ortaokulu), Zeki Baran (Necip Fazıl Kısakürek). 38 kilo: 1. Tufan Ahlatcık (Dumlupınar) 2. Mhammed Ecer(Ömer Kömürcü İHO), 3. Osman Emin Özok (Dr. Sadık Ahmet). 42 kilo: 1. Burak Buğra Karataş (Ahmet Tevfik İleri), 2. Muhammet Said Sungur (23 Nisan). 46 kilo: Ayaz Ersan Dilekci (Necip Fazıl Kısakürek), +60 kilo: Ayaz Bulut Uşen (Dr. Sadık Ahmet).

BAYANLAR: 28 kilo: Anisa Aksungur (Pınar Koleji),. 32 kilg: 1. Cemre Şimşek (Danişmentgazi), 2. Eflin Karasu (Suheybi Rumi İHO), 3. Ervanur Demirci (Fuat Sezgin İHO), Azra Güvenç (23 Nisan Ortaokulu). 36 kilo: Asyanur Ela Karaağaç (Salım Akaydın), 40 kilo: 1. Elif Neziha Güler (23 Nisan), 2. Zeynep Bulem Öztürk (23 Nisan). 44 kilg: 1. Ecrin Yaren Yiğit (Şehit Osman Arslan), 2. Mihranur Demirkan (Yıldırım Beyazıt). 48 kilo: 1. Ayşe Feyza Şahin (Salim Akaydın), 52 kilo: Hatice Kübra Eker (Necmettin Erbakan Ortaokulu)., 57 kilo: Zeynep Naz Duygu (Fuat Sezgin İHO), +57 kilo: Ferdane Sönmez (Dumlupınar).