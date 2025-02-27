Okul Sporları Küçükler Judo il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Mahmut Atalay Judo Salonu’nda yapılan il birinciliğinde merkez okullarından 15 erkek 14 bayan toplam 29 sporcu katıldı.

Erkeklerde 8 bayanlarda ise on okuldan sporucuların mücadele ettiği il birinciliği sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Bayburt’ta 24-25 Mart tarihlerinde yapılacak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandılar.

Gelişim’de hafta içi mesaisinde bir galibiyet bir mağlubiyet Gelişim’de hafta içi mesaisinde bir galibiyet bir mağlubiyet

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

ERKEKLER: 30 kilo: 1. Serhat Orhan (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu), 2. Emir Akınalp (Salim Akaydın Ortaokulu), 3. Hüseyin Emir Öztürk (23 Nisan Ortaokulu). 34 kilo: 1. ünal Kabak (Dr, Sadık Ahmet), 2. Polat Ali Kızılkaya (Dumlupınar), 3. Mehmet Efe Ecer (Ömer Kömürcü Ortaokulu), Zeki Baran (Necip Fazıl Kısakürek). 38 kilo: 1. Tufan Ahlatcık (Dumlupınar) 2. Mhammed Ecer(Ömer Kömürcü İHO), 3. Osman Emin Özok (Dr. Sadık Ahmet). 42 kilo: 1. Burak Buğra Karataş (Ahmet Tevfik İleri), 2. Muhammet Said Sungur (23 Nisan). 46 kilo:  Ayaz Ersan Dilekci (Necip Fazıl Kısakürek), +60 kilo: Ayaz Bulut Uşen (Dr. Sadık Ahmet).

BAYANLAR: 28 kilo: Anisa Aksungur (Pınar Koleji),. 32 kilg: 1. Cemre Şimşek (Danişmentgazi), 2. Eflin Karasu (Suheybi Rumi İHO), 3. Ervanur Demirci (Fuat Sezgin İHO), Azra Güvenç (23 Nisan Ortaokulu). 36 kilo: Asyanur Ela Karaağaç (Salım Akaydın), 40 kilo: 1. Elif Neziha Güler (23 Nisan), 2. Zeynep Bulem Öztürk (23 Nisan). 44 kilg: 1. Ecrin Yaren Yiğit (Şehit Osman Arslan), 2. Mihranur Demirkan (Yıldırım Beyazıt). 48 kilo: 1. Ayşe Feyza Şahin (Salim Akaydın), 52 kilo: Hatice Kübra Eker (Necmettin Erbakan Ortaokulu)., 57 kilo: Zeynep Naz Duygu (Fuat Sezgin İHO), +57 kilo: Ferdane Sönmez (Dumlupınar).

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