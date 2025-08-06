Eğitim Gücü Sen Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, Çorum’da düzenlenmesi planlanan ünlü şarkıcılar Haluk Levent ile Zara’nın sahne alacağı konserle ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu konsere Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek tepki göstermişti. Ahmet Ölçer de bu tür etkinliklerin halkın ruh sağlığı açısından birer nefes alma alanı olduğunu söyledi.

Ahmet Ölçer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son dönemde yaşanan acılar hepimizin yüreğini yakıyor. Gazze’de süren insanlık dışı saldırılar karşısında sessiz kalmak mümkün değildir. Elbette Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ancak burada önemli bir dengeyi de gözden kaçırmamak gerekir: Toplumların sadece maddi değil, manevi ve psikolojik olarak da ayakta kalmaya ihtiyacı vardır.

Hayatın yükünü omuzlarında taşıyan, geçim sıkıntısı çeken, türlü sorunlarla boğuşan insanımızın morale, birlikteliğe ve umut dolu anlara da ihtiyacı vardır. İnsanlarımız; ne zaman yas tutacağını, ne zaman yardım edeceğini, ne zaman eğleneceğini çok iyi bilir. Bu milletin feraseti, vicdanı ve sağduyusu yüksektir.

Çorum Belediyesi’nin düzenleyeceği Zara ve Haluk Levent konserinin amacı; eğlenceyi teşvik etmekten ziyade, toplumsal kaynaşmayı sağlamak, halkın moralini yükseltmek ve yaşanan tüm zorluklara rağmen umudu diri tutmaktır. Bu tür sosyal etkinlikler, halkın ruh sağlığı açısından birer nefes alma alanıdır.

Ayrıca Haluk Levent gibi yardım faaliyetlerinde bizzat sahada yer alan bir sanatçının bu etkinlikte sahne alması, bu konserin yalnızca bir eğlence değil, toplumsal dayanışma ve farkındalık amacı da taşıdığını göstermektedir.

Biz hem Filistin’in acısını yüreğimizde taşır, hem de kendi toplumumuzun huzurunu, psikolojisini ve birlik duygusunu önemseriz. Çünkü bizler her zaman “hem orası, hem burası” diyebilen; hem mazluma el uzatıp hem de kendi evladının gözündeki umudu korumayı bilen bir milletiz.

Bu vesileyle, toplumun ruh sağlığını gözeten, ortak değerlerimizi yaşatmayı amaçlayan, umudu ve birlikte olma duygusunu besleyen bu ve benzeri sosyal sorumluluk projelerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyurur; Filistin halkının haklı mücadelesine de her platformda destek vermeye devam edeceğimizi belirtirim.” (Haber Merkezi)