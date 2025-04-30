Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu ile Türk- İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe’yi ziyaret etti.

SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, ziyaretlerde işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, “Sokaklarda, caddelerde biz evimizde rahat otururken şehrimizi düzenleyen, temizleyen, ulaşımını sağlayan kıymetli emekçilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında farklı alanlarda çalışan, üreten, emek gösteren işçilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepimiz biliyoruz ki emek varsa umut vardır. Geleceğimizi inşa eden, üreten, kalkınmamıza destek veren tüm işçilerimize minnettarız” dedi.