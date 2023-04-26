FATİH BATTAR

Çorum'da minibüs önce kamyona sonra ağaca çarptı, kazada minibüs içindeki 1 kişi yaralandı.

Kaza İskilip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip yolundan gelen minibüs, karşı şeritten gelen Hakan K. yönetimindeki 55 K 8539 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kamyona çarpan minibüs daha sonra yoldaki ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Minibüs içinde sıkışan yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.