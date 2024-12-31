Çorum'un Sungurlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay sürücü üzerinde şok etkisi yarattı. Trafikte seyir halinde bulunan kamyon, kaza yaptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, araç sürücüsü yaralandı. Çorum-Ankara kara yolunu kullanan araç sürücüsü Ankara istikametine gidiyordu. Kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yola geçti. Karşı yola geçmesinin ardından tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yeri olan

Çorum'un Sungurlu ilçesi üzerinde bulunan Çorum- Ankara kara yolu noktasına gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahalesini yapmasının ardından, şahsı hastaneye sevk etti. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün tedavisi başlatıldı.

Bölgeye intikal eden polis ekipleri olaya ilişkim inceleme başlattı. Ekipler sürücüleri özellikle gece yolculuğu sırasında uykusuz ya da sağlıksız şekilde yola çıkmamaları konusunda uyarırken bugün oluşabilecek kazalara karşı da 2 kat dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, sürücülerden trafikte aceleden kaçınmalarını istedi.