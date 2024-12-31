Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde pazar günü oynadığı üç maçta tek puanı U 14’de aldı. Diğer iki maçta ise rakiplerine 1-0’lık skorlarla mağlup oldu.

U 14 Liginde 2. devrenin 12. hafta maçında sahasında grup lideri Gençlerbirliği’ni konuk eden Çorum FK ilk yarıda Eyüh Eren’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçın uzatma dakikalarında lider Gençlerbirliği’nin Doğan ile attığı gole engel olamadı ve maçtan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Bu maçın ardınan Ahlatcı Çorum FK U 15 takımı yine grup lideri Gençlerbirliği ile karşılaştı. Güçlü rakibi önünde ilk yarıda yediği golle maçtan 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Haftanın son maçında ise Çorum FK ile Boluspor U 16 takımları karşılaştı. İlk iki mücadelesi veren Çorum FK puan sıralamasında altlarda bulunan Boluspor önünde ilk yarının uzatma dakikalarında yediği golle maçtan 1-0 mağlup olarak hedef yolunda ağır yara aldı.